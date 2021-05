Biljartvlak? Ja, het is in Italië toch echt te vinden en dus trok het Giro-peloton zonder noemenswaardige hoogtemeters richting Verona. Met de start in Ravenna, door de Po-vlakte richting de stad van de liefde Verona, waar in 2018 Richard Carapaz de Giro wist te winnen.

De vroege vlucht was al meteen na de neutralisatie weg en kende de erkende vluchters van deze 104e Giro. Simon Pellaud en Umberto Marengo zaten al vijf keer eerder in een vlucht en Samuele Rivi was drie keer eerder betrokken bij een lange vlucht.

De Zwitser Pellaud zal na deze etappe de vluchter zijn met de meeste kilometers in deze Ronde, ruim 600. Op 7 kilometer van de streep na een vlucht van bijna 190 kilometer werden de koplopers teruggepakt. En was het tijd voor de laatste echte kans voor de sprinters in deze Ronde.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Samenvatting etappe 12 10 UUR GELEDEN

Diep in de finale sprong Edoardo Affini weg uit het peloton, waarna Nizzolo naar het wiel reed van zijn landgenoot en eindelijk zijn Giro-rit wist te winnen. Edoardo Affini werd tweede, Peter Sagan derde. Egan Bernal kwam in het peloton binnen en gaat als leider richting de etappe 14 met de Monte Zoncolan.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Andrea Vendrame sterkste vluchter in zware bergrit GISTEREN OM 16:08