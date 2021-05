Giro d'Italia | Mauro Schmid wint in Montalcino, Evenepoel verliest tijd

De wielerliefhebbers hadden deze etappe met uitroeptekens in de agenda gezet. Met vertrek vanuit de hoofdstad van Umbrië en studentenstad Perugia, via het Trasimeense meer rijdt het peloton naar de regio Toscane. Via de beroemde Val D’Orcia trekt het peloton naar de befaamde witte wegen, de Strade Bianche naar wijndorp Montalcino.

Ritwinnaar Taco van der Hoorn was opnieuw de eerste vluchter van de dag. Hij kreeg gezelschap van zijn landgenoot Bert-Jan Lindeman. De Belgen Lawrence Naesen en Dries de Bondt en Harm Vanhoucke, Roger Kluge, en de drie Italianen Covi, Gavazzi, Battaglin, de Fransman Guglielmi en de Zwitser Mauro Schmid. Voor dat we aan de onverharde stroken begonnen, was de voorsprong al opgelopen tot bijna 14 minuten.

Op 60 kilometer van de finish op de eerste onverharde strook trok Ganna ten aanval met roze truidrager Bernal in zijn wiel. Op die eerste strook raakte Remco Evenepoel de aansluiting met de eerste groep kwijt en ook Dan Martin zat niet meer in de groep van de favorieten. De achterstand van Evenepoel na eerste gravelstrook was 30 seconden

Giro d'Italia Giro d'Italia 2021 | Samenvatting etappe 11 5 UUR GELEDEN

Op de tweede gravelstrook moesten de twee Nederlanders in de kopgroep lossen en kwam de groep met Remco Evenepoel weer aansluiten.

Op 22 kilometer van de finish bij het uitrijden van Castelnuovo dell’ Abbatta zat het peloton op ruim zeven minuten en was Taco van der Hoorn weer teruggekeerd in de kopgroep. Op de derde strook kwam Evenepoel opnieuw in de problemen. Het teken voor de mannen van Bernal om weer door te trekken. Evenepoel verloor veel tijd en moest lang wachten tot zijn ploeggenoot Almeida terugzakte.

Op 10 kilometer van het einde op de laatste gravelstrook waren er twee koplopers. Covi en Schmidt. Daarachter reed Bernal weg van de concurrentie en verloor Remco Evenepoel veel tijd. In de straten van Montalcino won de jonge Zwitser Schmid de sprint van zijn medevluchter Covi. Harm Vanhoucke werd derde. Taco van der Hoorn achtste. Bernal werd 11e in de rit en pakte veel tijd op zijn directe concurrenten.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Mauro Schmid wint in Montalcino, Evenepoel verliest tijd 8 UUR GELEDEN