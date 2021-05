Giro d'Italia | "Het is 41 minuten afzien" Annemiek van Vleuten over de Zoncolan

De eerste 70 kilometer zijn nog te vergelijken met de sprintersrit naar Verona, maar een blik naar links voor de renners weet dat het klimmen wordt vandaag. Vanaf Meduno draait het peloton de Karnische Alpen in voor een loodzware finale. Te beginnen met de Forcella de Monte Rest (2e categorie) wat een mooie opwarmer is voor de Monte Zoncolan. Oud-winnaar van de Giro d ‘Italia Damiano Cunego zei ooit over de Zoncolan: “Het is geen monster, het is geen hel, het is veel erger dan dat.’ En daar heeft de kleine prins gelijk in.

De Zoncolan is 10 kilometer lang, gemiddeld 12 procent en er zijn stukken van 22 procent bij. Sinds 2003 wonnen, respectievelijk Gilberto Simoni(2003 en 2007), Ivan Basso(2010), Igor Anton(2011), Michael Rogers(2014), Chris Froome(2018) en Annemiek van Vleuten (2018) op een van de zwaarste klimmen uit het hedendaagse wielrennen. Kan Egan Bernal zijn voorsprong uitbouwen of wordt hij vandaag serieus op de proef gesteld door zijn uitdagers.

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 14

