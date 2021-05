Giro d'Italia

Wie heeft de rustdag het best verteerd en wie gaat er als leider de laatste week in. Vanaf Canazei in Trentino-Adige gaat de rit in dalende lijn tot de eerste bergprijs in Sveseri, waar een klimmetje van de derde categorie ligt. Daarboven is het afdalen naar Trento via onder andere Baselga di Pine, bekend van de schaatsbaan en Predazzo. Vanaf Trento volgen we de rivier de Brenta tot aan de voet van de Passo San Valentino een zware steile klim van eerste categorie met op de top uitzichten op het Gardameer. De slotklim naar Sega di Ala zat nog nooit in de Giro. En de organisatoren beloven spektakel. En die zullen er komen met bijna elf kilometer klimmen tegen 10 procent. Egan Bernal laat zien in uitstekende vorm te verkeren en heeft al 2 etappes gewonnen. Kan de Colombiaan er drie van maken of wordt het een dag voor de vluchters?

