Een beladen etappe in de Giro d'Italia vandaag, want het parcours is aangepast na het ongeluk met de kabelbaan bij Lago Maggiore. Daardoor vervalt de beklimming over de Mottarone. Het peloton heeft besloten al het prijzengeld van deze etappe te doneren aan nabestaanden van de slachtoffers en de enige overlevende van het ongeluk.

Met dit mooie gebaar start het peloton vandaag vanuit Abbiategrasso voor een etappe over 166 kilometer met drie gecategoriseerde klimmen, waaronder de slotklim Alpe di Mera. Vanwege de geringe afstand en het feit dat er nog maar twee etappes in lijn op het programma staan, is het direct onrustig na de start, omdat iedereen mee wil in de kopgroep.

Uiteindelijk ontstaat een ontsnapping van zes man met daarin Quinten Hermans, Larry Warbasse, Mark Christian, Giovanni Aleotti, Nicola Venchiarutti en Andrea Pasqualon. Oscar Riesebeek probeert ook nog de oversteek te maken, maar slaagt daar niet in. Op de tweede klim begint de kopgroep uit elkaar te vallen als Venchiarutti het tempo niet meer kan volgen. Het peloton heeft de achterstand op dat moment inmiddels teruggebracht tot net iets meer dan een minuut. Op de slotklim wordt wordt het gat gauw minder. Christian probeert de demarreren uit de overgebleven kopgroep, maar de groep der favorieten haalt iedereen uiteindelijk op 7,5 kilometer van de top bij.

Net als eergisteren demarreren Joao Almeida en kort daarna Simon Yates uit de groep der favorieten. Bernal geeft geen reactie, maar het is niet duidelijk of hij niet kan, of dat hij zich geen zorgen maakt over deze demarrages. Ook Hugh Carthy rijdt even later bij Bernal weg, opnieuw geen reactie van de rozetruidrager. Koen Bouwman is sterk en weet zich te handhaven in dit elitegroepje met Bernal, terwijl Romain Bardet lost.

Met de tempoversnellingen wordt Almeida uiteindelijk teruggehaald, net als Carthy, maar Yates behoudt een voorsprong van een halve minuut. Dat wil Ineos-Grenadiers niet laten gebeuren, dus gaat het tempo omhoog. Dit kost Bouwman de aansluiting met de groep, terwijl het gat naar Yates wordt teruggebracht naar enkele tientallen seconden. Op 2,5 kilometer, precies waar het steiler wordt, valt Bernal aan. Het ziet ernaar uit alsof alles volledig gepland is door de rozetruidrager en zijn team.

Almeida pakt het wiel van Bernal, samen proberen ze naar Yates toe te rijden. Bernal om zijn voorsprong in het klassement veilig te stellen, Almeida om zijn eerste profzege te pakken. In de finale rijdt Almeida nog bij Bernal weg, maar hij komt niet op tijd: Simon Yates wint de 19e etappe van deze Giro d'Italia. Hij neemt revanche op zijn eerdere mislukte pogingen in de Ronde van Italië en laat zien ook in de derde week sterk te kunnen zijn. Bernal komt 27 seconden later over de streep en verliest nog 6 bonificatieseconden. Met nog één bergetappe te gaan gaat Bernal nog steeds met een geruststellende marge het slotweekend in.

Bouwman komt samen met ploeggenoot Tobias Foss op 1,5e minuut van Yates over de streep, een straffe prestatie van de 27-jarige Jumbo-Visma-renner. Bouwman steigt naar de twaalfde plek in het klassement en met een sterk slotweekend kan hij zijn top-15-notering in het klassement veiligstellen.

