Grand Prix de Denain | Max Walscheid slaat nu wel toe in de massasprint

De Grand Prix de Denain wordt niet voor niets 'mini Parijs-Roubaix' genoemd. De koers door Noord-Frankrijk gaat over soortgelijke kasseienstroken als in de legendarische klassieker, maar is met ruim 200 kilometer wat korter en minder zwaar.



Bovendien is de Grand Prix de Denain als onderdeel van de Coupe de France natuurlijk lang niet zo sterk bezet. Toch waren meerdere grote namen naar Noord-Frankrijk getrokken. Zo testte bijvoorbeeld Primoz Roglic zijn benen, mede omdat ook in de Tour een etappe over soortgelijk terrein gaat.

Roglic in de kopgroep

De Sloveen deed zeker niet mee voor spek en bonen. In de finale kwam hij in een sterke kopgroep terecht samen met Damien Touzé (AG2R) en de Ineos-renners Jhonatan Narvaez, Magnus Sheffield en Ben Turner.



Daarvoor had Niki Terpstra zich goed laten zien in de vroege vlucht samen met Milan Fretin en Yoann Paillot. Op ruim 30 kilometer van de meet rekende het peloton hen in, waarna de groep van vijf het met succes probeerde.

Marge

De marge bleef steeds schommelen tussen de twintig en dertig seconden. Mede dankzij goed stoorwerk van INEOS-Grenadiers kwam het peloton nauwelijks dichterbij.

De groep vooraan leek lange tijd kansrijk en bleef tot het laatste moment goed samenwerken in de strijd om de seconden. Pas in de laatste kilometer slokte het peloton de sterke kopgroep op.

Massasprint

In de eindsprint was Walscheid de beste, na goed werk van lead-out Piet Allegaert. Bijzonder knap van de renner van Cofidis, omdat hij zelf had meegewerkt om de kopgroep terug te halen.

De Bondt (Alpecin-Fenix) kreeg in de laatste rechte lijn de ruimte om uit het wiel van de uiteindelijke winnaar te kruipen, maar was niet meer bij machte om langszij te komen. Petit (Intermarche-Wanty) werd derde. De Nederlander Bram Welten (Groupama - FDJ) kwam als tiende over de streep.

