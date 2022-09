De lokale ronde in Montreal zorgt keer op keer voor een fantastisch koers. Ook deze editie is geen uitzondering. Jumbo-Visma hield het tempo in de finale constant hoog. Hierdoor was het lastig voor de kopmannen om een aanval te plaatsen. Het was voor Wout van Aert zaak om de Côte Camillien-Houde te overleven in de laatste ronde. Daarna kon de Belg wel vertrouwen op zijn sprint. In die laatste ronde was het Daniel Felipe Martinez die de debatten opende.

Martinez

Martinez wist een tiental seconden voorsprong te pakken, maar toen Tadej Pogacar op de pedalen ging staan had de Colombiaan geen schijn van kans. Wout van Aert sprong direct op het wiel van de Sloveen. Adam Yates, David Gaudu en Andrea Bagioli wisten ook de aansluiting te vinden. Vlak onder de top van de Côte Camillien-Houde had Van Aert het even zwaar, maar de Belg herpakte zich en sloot zich aan bij het viertal voor hem.

Wielrennen GP Montreal | Pogacar de sterkste in attractieve koers, Van Aert moet het hoofd buigen in de sprint EEN UUR GELEDEN

Pogacar

Yates probeerde het op de laatste oplopende strook nogmaals, maar deze was niet lastig genoeg om zijn concurrenten te lossen. David Gaudu reed op kop in de laatste meters, maar hij maakte slim gebruik van de breedte van de weg. Daardoor kon hij een handvol meters voorsprong pakken voordat hij als eerste zijn sprint inzette. De Fransman werd bijgehaald door Pogacar. De Sloveen wist Van Aert achter zich te houden en Bagioli is de nummer drie van de dag.

Publiek is de winnaar

Pogacar fietst zich op deze manier in de favorietenrol voor het aankomende wereldkampioenschap in Wollongong. Pogacar mag dan misschien wel deze race gewonnen hebben, maar het publiek was de echte winnaar met een koers van dit niveau.

