“Ik bewonder het karakter van Evenepoel. Hij is een renner van grote klasse en kracht. Het probleem is dat hij te vroeg prof is geworden en de andere categorieën heeft overgeslagen. Daardoor mist hij iets in zijn voorbereiding. Ik hoop dat die achterstand in de komende jaren goedmaakt”, aldus de vijfvoudig tourwinnaar.

Verder spreekt Merckx met bewondering over enkele toonaangevende renners. Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe kunnen op complimenten rekenen en ook over Filippo Ganna, in wie Merckx een toekomstig houder van het werelduurrecord ziet, wordt de loftrompet gestoken.

Record Cavendish

Over Mark Cavendish is Merckx eveneens positief, maar de Brit de beste sprinter aller tijden noemen gaat hem te ver. Cavendish evenaarde de afgelopen Tour de France het record van 34 gewonnen etappes van Merckx en hoopt komende zomer over de kannibaal heen te gaan. “Ik heb er geen problemen mee als hij mijn record breekt”, zo beweert Merckx.

Verder spreekt Merckx vooral over de verschillen tussen het wielrennen van vandaag de dag en zijn eigen tijd. Met enige jaloezie kijkt Merckx naar het verschil in organisatie qua voeding, training en coaching: “Jammer genoeg bestond dat niet nog niet in onze tijd.”

