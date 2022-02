Kuurne-Brussel-Kuurne is de Belgische sprintersklassieker bij uitstek. In de laatste 50 kilometer liggen er geen hellingen meer op het parcours. Een massasprint komt dus met enige regelmaat voor. Toch zijn er ook altijd kansen voor de late vluchters. Het draaien en keren in de laatste kilometers maakt het lastig om seconden terug te winnen met een uitgeput peloton.

Het leek er op dat de drie laatste vluchters van de dag ook echt voor de zege mochten gaan sprinten. Christophe Laporte, Jhonatan Narváez en Taco van der Hoorn hielden het gat met het peloton kilometers lang op 10 seconden. Pas in de laatste meters werd het drietal ingehaald door het denderende peloton.

Arkea-Samsic spaart punten.

Fabio Jakobsen moest de sprint vroeg aangaan. Na matig ploegenwerk van Quickstep Alpha Vinyl stond de Nederlander er alleen voor. Toch had hij het goede wiel te pakken en met de huidige vorm waar hij in steekt leek Ewan nog wel langszij te kunnen komen, maar viel toen stil. Hugo Hofstetter is de nummer drie van de dag en Daniel McLay valt net buiten het podium. Toch is dit een goed resultaat voor Arkea-Samsic omdat de Franse ploeg hun zinnen heeft gezet op het sparen van UCI punten.

