Declercq benadrukt dat hij niet intrinsiek tegen een degradatiesysteem is: "Ik ben zeker niet tegen een systeem op zich. Ik vind het goed dat er een objectieve parameter is voor een klassement, waardoor ploegen kunnen degraderen en promoveren. Anders kan het heel moeilijk zijn om World Tour te worden voor een ploeg."

Ad

Het gaat er volgens de Belg om hoe het systeem ingericht is: "Ik vind dat de uitwerking van het systeem beter kan. Naar mijn mening worden de eendagskoersen overgewaardeerd en ik snap ook niet waarom ze de resultaten van de beste tien renners nemen en niet meer. Iedere World Tour ploeg moet minimaal twintig coureurs hebben. Ik begrijp niet waarom ze dat aantal niet aanhouden."

Wielrennen Wielrennen | Sepp Kuss ziet sterk Team UAE: "Zal lastig worden Tourtitel te verdedigen" 6 UUR GELEDEN

Omdat slechts de beste tien renners per ploeg meetellen voor de ranking, voelt Declercq dat hij als knecht nooit de ruimte krijgt: "Als ploeg ga je altijd rijden voor je kopman, dat is normaal. Die heeft de beste kans om te winnen. Met het systeem nu zorg je er eigenlijk nog meer voor dat helpers geen kans krijgen om voor eigen kansen te gaan, als ze een keer in een situatie zitten dat ze kunnen winnen of een mooi resultaat neerzetten. Dan zal de ploeg toch zeggen dat ze voor de kopman gaan en dat je je volledig moet opofferen. Ik heb dit jaar eigenlijk niet voor eigen kans mogen rijden."

Persoonlijke pech voor Declercq

Jeroen Vanbelleghem snapt de frustratie van Declercq: "Dan ben je zo braaf om die ploegorders te volgen en aan het einde van het seizoen krijg je dan te horen dat er geen plek meer voor je is. Terwijl je toch zou denken dat er ook knechten nodig zijn in het peloton. Renners die in dienst rijden, krijgen ook een contract. Je zou denken dat ondanks het puntensysteem er nog altijd renners nodig zijn die in dienst rijden van de ploeg."

Benjamin Declercq ondervindt de gevolgen van dit systeem momenteel aan den lijve. Zijn ploeg Arkea-Samsic gaf aan niet meer verder te willen met de Belg en dus zit hij voorlopig zonder ploeg.

"In dat opzicht verlies je dubbel. In eerste instantie omdat je niet voor jezelf mag rijden en daarmee commercieel niet aantrekkelijk wordt. Ten tweede omdat ze aan het einde van het jaar zeggen dat je niet mag blijven. Ik denk wel dat ik mijn werk gedaan heb, maar aan het einde van het jaar zeggen ze dat je geen resultaten hebt geboekt. Als je constant in dienst gereden hebt, dan kan je het niet allebei doen natuurlijk. Ik heb wel eens gevraagd wat de reden was, maar daar konden ze eigenlijk niet echt antwoord op geven", aldus het jonge broertje van Tim Declercq.

Waar kijk je?

Alle belangrijke wielerkoersen kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+.

Wielrennen Wielrennen | Valverde vindt Evenepoel beter dan Pogacar: ''Met afstand de beste renner'' EEN DAG GELEDEN