Geen Parijs-Roubaix dit weekend, maar een kniesoor die daar nog over valt. Sander Valentijn, Jeroen Vanbelleghem, Jan Hermsen en Bobbie Traksel zagen voldoende heerlijke koers dit weekend (en stiekem op maandag) om de revue te laten passeren. De terugkeer van Fabio Jakobsen wordt besproken en Jan sprak kort met hem voordat hij aan de Ronde van Turkije begon, waar Arvid de Kleijn de eerste etappe won. Hoe? Dat legt hij even haarfijn uit in Kop over Kop! Daarnaast vertellen Mauri Vansevenant en Ide Schelling over hun Ronde van Baskenland. 'De Haagse Pijl' blikt ook vooruit maar de Brabantse Pijl en we bespreken de Volta de Valencia en de Amstel Gold. Iemand die Parijs-Roubaix gemist heeft (maar zeker geen kniesoor is), is Yves Lampaert. Hij vertelt tot slot van deze aflevering over zijn voorjaar, het succes van Deceuninck - Quick Step, zijn tv-show en het winnen van een koe!