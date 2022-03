Parijs-Nice | Primoz Roglic vergroot voorsprong op Col de Turini

De laatste etappe stond in het teken van de Col de Turini. De klassementsmannen moesten hier proberen om de voorsprong van Roglic aan te vallen. Adam Yates was de eerste die het probeerde. De reactie kwam van Primoz Roglic zelf. Door het enorme tempo moesten stuk voor stuk de kopmannen lossen. Uiteindelijk bleef Primoz Roglic over samen met Nairo Quintana, Simon Yates en Daniel Martínez. Joao Almeida wist op de laatste meters de aansluiting met de kopgroep te vinden, maar zat daardoor al volledig kapot voor het eindstuk.

Primoz Roglic was duidelijk in goede doen. De Sloveen ging hard aan met nog 200 meter te gaan en sprintte op die manier weg van de rest. De voorsprong van de Jumbo-Visma renner in het algemeen klassement is nu 47 seconden op Simon Yates. Met nog één etappe te gaan moet Roglic een enorme inzinking hebben als hij deze eindwinst nog kwijt raakt.

Almeida met sterk eindschot

De verrassing van de dag was Joao Almeida. De Portugees moest op de eerste klim van de dag lossen uit het peloton en leek toen een lange dag tegemoet te gaan. Op de Col de Turini vond de UAE-renner zijn goede benen terug, want hij wist als enige nog de oversteek naar de kopgroep te maken in de laatste meters van de koers.

