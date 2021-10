Vanaf de eerste meters was het koers. Aanval na aanval was nodig om een kopgroep te vormen. Adam Blythe noemde het vanaf de motor nieteens een kopgroep, maar een splitsing in het peloton. Zo groot was de groep vooraan. Elke ploeg was voorin vertegenwoordigt, maar toch nam Bora-Hansgrohe het heft in handen. De voorsprong werd niet meer dan twee minuten.

Uiteindelijk lukte het Florian Vermeersch en Nils Eekhoff om als tweetal weg te rijden. Een grote groep met o.a. Greg van Avermaet en Gianni Moscon gingen in de achtervolging. De grootste favorieten hielden zich schuil in het peloton. Het was glibberen en glijden onderweg. Zowel op de kasseien als op de normale weg. Peter Sagan ging hard onderuit en ook Stefan Küng is maarliefst drie keer op het asfalt terecht gekomen.

De kilometers tikten weg en het leek een uitputtingsslag te gaan worden. Aan de achterkant waaiden renners er vanaf en de tijdsverschillen bleven vrijwel gelijk. Tot Mathieu van der Poel op 70 kilometer van de meet in de aanval ging. Met een machtige versnelling sloeg de Nederlander een gat een reed hij van groep naar groep. Met 57 kilometer te gaan sluit Van der Poel, samen met o.a. Colbrelli, aan bij de achtervolgers. Een gat van 45 seconden tot de kopgroep.

Met nog 50 kilometer te gaan begon de zon langzaam door te breken. De weg werd zichtbaar droger en de kopgroep dunde verder uit tot Gianni Moscon overbleef als enkele vluchter. Van der Poel en Colbrelli reden 1 minuut achter de Italiaan van Ineos. Maar Moscon leek wonderbenen te hebben vandaag. het tijdsverschil schommelde rond de minuut.

Met nog 30 kilometer te gaan ging de camera ineens naar het achterwiel van de Italiaan. Een lekke band voor Gianni Moscon. Vanwege zijn voorsprong zat de ploegenwagen vlak achter hem en zat Moscon weer snel op zijn fiets. Misschien was het de vermoeidheid. Misschien was de bandendruk in zijn nieuwe fiets niet in orde. Maar op de volgende kasseienstrook gleed zijn voorwiel weg en belande de Italiaan op de grond. De ruime minuut verandere zo in een voorsprong van slechts twintig seconden.

Toch brak Moscon. Op de Carrefour de l'Arbre gingen Van der Poel, Colbrelli en Vermeersch erop en erover. Moscon moest direct een gaatje laten. Weg overwinning. Weg podium. Op één minuut van de kopgroep rijdt een vijftal met o.a. Wout van Aert en Yves Lampaert al tientallen kilometers in de rondte. Geen seconde komen ze dichterbij.

Eten en drinken. Zoveel mogelijk energie sparen om de voor de overwinning te rijden. Een enkele uitval van Florian Vermeersch, maar meer zat er niet in. Als drietal de wielerbaan van Roubaix op. Florian Vermeersch ging als eerste de sprint aan. Sonny Colbrelli en Mathieu van der Poel reageerde. Vermeersch leek wonder boven wonder de sterkste, maar Colbrelli kwam er in de laatste meters nog net voorbij. Sonny Colbrelli, de Europees kampioen, winnaar van Parijs - Roubaix 2021.

