Tour of Britain | Van Aert laat Alaphilippe deur niet dichtgooien tijdens vileine sprint

De dubbele beklimming veegde eigenlijk alle voorbeschouwende bespiegelingen van tafel. Er was geen kopgroep meer, dus het woord was aan de grote mannen. En die namen inderdaad de touwtjes in handen. Van die grote mannen maakten Van Aert en Alaphilippe het absoluut waar. Michael Woods mocht het van dichtbij gade slaan.

De twee waren goed, heel goed en zelfs de besten. Ze deden weinig voor elkaar onder, waardoor het tot het laatst spannend bleef wie de winst zou pakken. Er werd zelfs eventjes zo veel naar elkaar gekeken dat de Fransman hulp kreeg van achteruit, maar hij wist Van Aert maar niet af te schudden.

De joker van Jumbo-Visma liet zich niet afschrikken in de sprint en zette zijn voet tussen de deur die Alaphilippe maar wat graag wilde dichtgooien om zelf juichend over de streep te gaan. De volharding van Van Aert betaalde zich uit en hij drukte zijn wiel als eerste over de finish.

Uithijgen

De laatste kilometer hierboven is om meerdere redenen het bekijken waard. Het helikoptershot van bovenaf was prachtig en bracht een heel mooie, ietwat afwijkende kijk op de sprint. Je ziet Van Aert en Alaphilippe alles geven, terwijl hun benen volledig verzuren. Het was dan ook geen wonder dat er na het inknijpen van de remmen in het gras twee verkrampte hoopjes mens werden aangetroffen.

Ook die beelden zijn de moeite waard. We zien Van Aert langzaam terugkeren onder de mensen. Eenmaal op het podium was hij zelfs weer helemaal het mannetje. Van Aert werd niet alleen gehuldigd als etappewinnaar, maar ook als nieuwe leider van de algemene rangschikking. Hij staat twee tellen voor op Ethan Hayer en koestert een marge van elf seconden ten opzichte van Alaphilippe.

Er wacht donderdag een minder zware etappe met als eindbestemming Warrington.

