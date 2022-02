Wielrennen

Het Russische ProTeam was uitgenodigd om mee te doen aan de editie van 2022, onder meer omdat de Noor Eirik Lunder bij de ploeg onder contract staat, maar de militaire agressie van Rusland in Oekraïne laat ook het wielerpeloton niet ongemoeid. De organisatie overweegt de uitnodiging in te trekken.

Gazprom zag zijn sponsoruitingen al met grote haast verwijderd worden van het shirt van voetbalclub Schalke 04 en de ondersteuning die het aardgasstaatsbedrijf biedt aan de wielerploeg wordt nu ook problematisch. Niet zozeer voor het team zelf, maar wel voor de organisatie van koersen.

Recente ontwikkelingen

“Met de recente ontwikkelingen in Oekraïne was geen rekening gehouden toen we de uitnodiging verstuurden”, aldus koersdirecteur Roy Hegreberg in een reactie tegenover Landevei . Als Gazprom-Rusvelo niet mag deelnemen, is dat een hard gelag voor Lunder en de wielerfans in Rogaland.

Lunder ligt goed bij de Noorse wielerfans en daarom zou de Ronde van Noorwegen – die op de kalender staat tussen 24 en 29 mei – in de laatste twee etappes de provincie Rogaland aandoen, maar plotseling is alles onzeker geworden. Er staat nog geen definitieve streep door de deelname van Gazprom-RusVelo, maar dat lijkt niet lang meer te duren.

Tour des Fjords

Koersdirecteur Hegreberg was eerder baas van de Tour des Fjords en was toen ook al niet te beroerd om ploegen te weren zodra hier ook maar enige aanleiding toe was. Zo weigerde hij Astana en CCC te verwelkomen in de Tour des Fjords. Dit had toen te maken met dopingproblematiek.

Omdat de Ronde van Noorwegen de status van 2.Pro-koers heeft, is de organisatie behoorlijk vrij om zelf het deelnemersveld uit te nodigen en samen te stellen.

