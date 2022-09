Ronde van Slowakije | Ethan Vernon wint na de proloog ook de eerste etappe

De etappe van Samorin naar Trnava over 142 kilometer was niet moeilijk. Onderweg hoefden de renners alleen de Cerveny Kamen, van de tweede categorie, te bedwingen. Omdat het vervolg grotendeels vlak was, leek een massasprint het meest logische scenario.

Diego Pablo Sevilla Lopez, Nik Cemazar, Marcin Budzinski, Bryan Olivo, Matus Stocek en de Nederlander Jasper Haest vormden de vlucht van de dag. Cemazar bleek de minste van het zestal. Nadat meerdere renners een aanval hadden geplaatst, moest hij de rest laten gaan.

In bedwang

Quick-Step Alpha Vinyl hield de kopgroep vanuit het peloton in bedwang. Dit deden zij in dienst van de leiderstrui van Ethan Vernon; de winnaar van de proloog van dinsdag. De grootste Nederlandse kanshebber op ritwinst, David Dekker, had zich helaas ziek afgemeld voor de start.

Op vijf kilometer voor de meet had het peloton Haest, samen met de later overgesprongen Michael Belleri, als laatste overgeblevene van de kopgroep te pakken.

Massasprint

In de massasprint gebruikte Quick-Step Alpha Vinyl het gebruikelijke recept. Michael Morkov vormde de laatste wagon van de sprinttrein voor Vernon. Het was voor de Brit ogenschijnlijk een simpele klus om de laatste 150 meter vanuit het wiel van de bolletjestrui naar de winst te sprinten. Toch kwam Gleb Syritsa nog verrassend dichtbij. De renner van Astana eindigde als tweede.

De vijfdaagse krijgt donderdag een vervolg met een etappe van Hlohovec naar Banská Štiavnica over ruim 186 kilometer. Er staan dan beduidend meer hoogtemeters op het programma.

