Strade Bianche 2020

Vorig jaar was Strade Bianche de eerste koers die werd verreden nadat het seizoen was stilgelegd door de coronacrisis. Na bijna vijf maanden zonder koers was Wout van Aert de sterkste in de bloedhete straten van Siena, waar het bijna 40 graden was. De Belg van Team Jumbo-Visma zat in de finale in een kopgroep met Schachmann, van Avermaet, Fuglsang, Bettiol en Formolo, maar wist op ruim een kilometer van de aankomst te demarreren.