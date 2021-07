Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Demi Vollering begonnen stuk voor stuk als favoriet aan de wegrace, laat staan als kwartet. Volgens verwachting zouden de Nederlandse dames domineren, uitdelen en medailles opeisen, maar de werkelijkheid blijkt heel anders in elkaar te steken.

Kiesenhofer maakte deel uit van de vroege vlucht, die maximaal negen minuten voorsprong kreeg, en zodra er aan de achtervolging werd begonnen, bleek dat er amper tijd werd teruggewonnen. Na een valpartij besloot Van Vleuten de turbo aan te zetten en die bracht haar voor het peloton uit, maar de benen waren niet goed genoeg om naar de kop van de wedstrijd te trappen.

Kiesenhofer hield stand rondom Mount Fuji en werd nooit meer teruggepakt. De Oostenrijkse liet haar medevluchters achter zich en eiste op prachtige wijze de gouden plak op. Wie het Twitter-account van de winnares erbij pakt, ziet dat ze druk bezig is geweest om uit te vogelen hoe ze in de Japanse hitte optimaal kan presteren, op een manier die haar lichaam aankan, en die optimale balans blijkt gevonden.

Geen oortjes

Het was zo’n wegrace die de oranje equipe slechts kon verliezen en dat is ook precies wat er gebeurde. Het is terecht om te twijfelen aan de uitgevoerde tactiek, want het lijkt erop dat er slimmer gekoerst had kunnen worden. Toen dit inzicht eenmaal werd ontbloot, was het te laat. Veel te laat. Zou het meespelen dat er geen oortjes gebruikt mochten worden?

Kiesenhofer – ze zit momenteel zonder ploeg – hield een minuutje of vier van haar voorsprong over en kon tijdens de laatste kilometers van de in totaal 137 alvast genieten van haar aanstaande triomf. Van Vleuten pakte tenminste nog zilver door in de slotfase opnieuw weg te springen, met brons voor Elisa Longo Borghini. Overigens wist Van Vleuten niet dat de Oostenrijkse nog vooruit was. De Nederlandse kwam juichend over de streep... een pijnlijk moment.

Voor de verslagen Nederlandse favorieten volgt na het weekeinde een herkansing op de individuele tijdrit.

