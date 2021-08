Dankzij de geweldige prestaties van de Nederlandse atletiekploeg en baanwielrenners zou je haast vergeten dat het begin van de Spelen voor Nederland helemaal niet zo geweldig was.

Een inmiddels beruchte KLM-vlucht met een handvol corona-gevallen tot gevolg, miscommunicatie bij de wegwedstrijd van de dames, het plankje van Mathieu, de botsing van Niek Kimmann, Henk Grol. Het was aanvankelijk kommer en kwel voor de Nederlanders in Tokio. Gelukkig volgde er een ommekeer, letterlijk met vallen en opstaan.

NIEK KIMMANN

Tokio 2020 Van Vleuten viert haar gouden medaille op de tijdrit 28/07/2021 OM 17:31

Drie dagen voordat Niek Kimmann van start moest in het BMX-toernooi, kwam hij hard in botsing met een overstekende official. Hij bleek daarbij een scheurtje in zijn knieschijf te hebben opgelopen en weg leken zijn kansen op eremetaal. Toen in de eerste races op het circuit de andere Nederlanders elkaar vervolgens ook nog eens onderuit fietsten, was dat volledig in lijn met de Spelen voor de Nederlandse sporters tot dan toe.

Kimmann brak echter met die lijn door stoïcijns door te blijven trappen en na een spannende finale uiteindelijk zelfs het goud op te eisen. Hij was niet de eerste Nederlander die viel in Tokio, maar wel de eerste die opkrabbelde en alsnog succes behaalde.

Tokyo 2020 | "Ik dacht dat de droom voorbij was" Niek Kimmann in gesprek met Bradley Wiggins

SIFAN HASSAN

Enkele dagen later was daar nog een Nederlandse valpartij. Sifan Hassan liep in haar serie op de 1.500 meter ontspannen achteraan het pelotonnetje, toen vlak voor haar een Keniaanse onderuit ging. Hassan kon haar niet meer ontwijken en smakte ook tegen de grond.

Even leek hiermee eveneens een vroegtijdig einde te komen aan de ambitieuze missie van de geboren Ethiopische, maar ze zette de achtervolging in en liep alles en iedereen voorbij alsof er niets gebeurd was. Hassan zou in totaal twee gouden en één bronzen medaille mee naar huis nemen.

Tokyo 2020 | Vallen en opstaan: de gouden dag van Sifan Hassan

KIRSTEN WILD

Toen Kirsten Wild voor de eerste keer de baan op moest, was het gevoel rond de prestaties van Team NL al gekanteld. Hassan had met haar huzarenstukjes Nederland als atletiekland op de kaart gezet en ook Wilds collega’s op de baan deden van zich spreken. Wild, zo was de verwachting, zou in de koppelkoers met Amy Pieters een gooi gaan doen naar een volgende gouden plak voor de baanploeg.

Net als Kimmann en Hassan eerder ging nu ook Wild onderuit. De 38-jarige renster werd van de sokken gereden en de energie die het haar en Pieters kostte om terug in de koers te komen zou ze later opbreken. Nog voor het einde van de Spelen kon Wild zich revancheren en pakte ze alsnog een olympische medaille. Op het omnium fietste ze naar brons.

Tokyo 2020 | Kirsten Wild derde in omnium

ANNEMIEK VAN VLEUTEN

Annemiek van Vleuten is deze Spelen misschien niet letterlijk gevallen, maar het zal niet heel veel anders gevoeld hebben, toen zij na de finish te horen kreeg dat er een Oostenrijkse voor haar over de meet was gekomen. Weer ontglipte haar een zeker gewaande gouden medaille.

Bovendien kreeg de ploeg een bak kritiek over zich heen over de manier waarop was gekomen. Een halve week later was er gelukkig het antwoord van Van Vleuten. In de individuele tijdrit was zij de beste van allemaal en kroonde ze zich alsnog tot olympisch kampioene. Een van de weinige accolades die nog ontbrak op de erelijst van de succesvolle renster.

Tokyo 2020 | Annemiek van Vleuten wint goud

