“Twee kilometer voor de streep ging mijn band lek, dus toen wist ik dat ik niet meer mee kon sprinten”, aldus Dumoulin kort na afloop van de koers die ook wel bekendstaat als de ‘Hel van Mergelland’.

“Tegen Arnaud de Lie is het sowieso moeilijk sprinten, dus die had ik nooit verslagen. Ik had wel de benen om voor het podium te sprinten”, vervolgde Dumoulin, die in de Ronde van Catalonië nog uitviel.

Ad

Volta Catalunya | Dumoulin stapt af

Wielrennen Volta Limburg Classic | Ondanks lekke band laat Dumoulin gezicht weer vooraan zien EEN UUR GELEDEN

Benen

Dit werd geweten aan de naweeën van corona en die kunnen hardnekkig zijn. Gelukkig verliep de thuisrace van Dumoulin een stuk voorspoediger. “Ik kon meedoen, koers maken en aanvallen. Ik had alleen niet de benen om van iedereen weg te rijden.”

Conclusie volgens Dumoulin? “Dit is alweer een stap voorwaarts.”

Amstel Gold Race

Het volgende doel van Dumoulin wordt de Amstel Gold Race van 10 april, waarna de Giro d’Italia snel naderbij komt.

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

GP Miguel Induráin GP Indurain | Verrassende sprintzege van Warren Barguil EEN UUR GELEDEN