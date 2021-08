“Deze twee staan bovenaan” - Jakobsen boekt twee van zijn mooiste overwinningen

“Deze staat bovenaan, samen met de vorige”, antwoordde Jakobsen op de vraag van onze verslaggever hoe speciaal deze ritwinsten voor hem zijn. “Het is superspeciaal dat ik hier weer ben en ik ben zo dankbaar dat ik nog mag sprinten en prof ben. Dat het ook allemaal nog lukt, is super.”

Jakobsen schoot in La Manga del Mar Menor weg van zijn rivalen als een pijl uit een boog. Goede timing is het halve werk, zo maakte hij direct na afloop al duidelijk. Toch was het niet zo simpel als het op het eerste oog leek, vanwege alle hectiek in de finale.

Niet ideaal

“Het lijkt een rechte lijn, maar dat is het niet. Het is links, rechts en dan moet je timen. Het was geen ideale lead-out zoals iedereen altijd beschrijft, maar de snelheid was hoog en ik kan ook mezelf positioneren. Ik wist van een flauwe bocht naar rechts op 200 meter en dacht: ik ga aan en zie het wel.”

Jakobsen kwam, zag en overwon, zo luidde de conclusie 200 meter verderop. En dat terwijl hij niet zijn allerbeste ochtend achter de rug had. “Ik had een beetje een humeur en was moe. Maar ook als je je slecht voelt, kun je meedoen om de winst.”

“Ik begon precies op tijd met sprinten” - Jakobsen legt uit hoe hij zijn tweede winst noteerde

