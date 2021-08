La Vuelta | “Ik ben de snelste sprinter en de traagste klimmer” - Jakobsen na zware bergrit

Jakobsen bekroonde zijn comeback in het peloton tijdens de eerste week van de Vuelta met twee ritzeges en dat voelde fantastisch, maar in de bergen was het ouderwets afzien voor de sprinter. De tocht naar de top van de Alto de Velefique was verre van gemakkelijk.

“De snelste in de sprint, maar de traagste bergop. Die renner was ik. Het deed heel veel pijn, het was echt lijden. Het was een lange, zware dag”, aldus Jakobsen tegenover onze verslaggever. Tijdens het interview, opgenomen aan de finish, zag de sprinter er desondanks redelijk fris uit.

Steun van Wolfpack

Behalve in de sprints kreeg Jakobsen ook tijdens de monsterlijke bergrit van zondag veel steun van de mannen van Deceuninck-QuickStep. “Gelukkig waren mijn teamgenoten er, zonder hen had ik het niet gered. Ze hebben me de hele dag beschermd en zijn bij mij gebleven.”

“We hebben in de afdalingen en op het vlakke wat tijd teruggepakt en dat bleek voldoende”, vervolgde Jakobsen, die hoopt op het scenario van de vorige Vuelta waarin hij de slotrit in Madrid won. “Toen was het ook zwaar, maar werd ik na de eerste week niet minder. Ik was moe, maar de benen bleven malen.”

De groenetruidrager was nu vooral blij met het vooruitzicht van een rustdag. “Ik blijf lang in bed liggen en kom er misschien even uit om een uurtje te fietsen. Daarna ga ik snel weer terug naar bed.”

