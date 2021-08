La Vuelta | Jakobsen wil in Spanje zijn grens met winst nog verder verleggen

Jakobsen weet al wat het is om te winnen in de Vuelta, maar die ritzege dateert uit een vorig wielerleven. “Het is heel bijzonder om hier weer te staan. Dat had ik een jaar geleden ook niet gedacht, maar stapsgewijs is iedere keer de grens verlegd en een paar maanden geleden kwam de Vuelta op de lange planning.”

Zelfs toen was nog niet duidelijk of Jakobsen het zou aankunnen, maar hij gaat het proberen. Gesterkt door twee overwinningen in de Ronde van Wallonië staat hij in Burgos aan het vertrek. Het is al prachtig dat hij van de partij is, maar Jakobsen zelf hoopt op meer.

“Of het reëel is om volop mee te doen? Zeker. Er zijn vijf of zes vlakke ritten en daar ben ik goed in. Het ging in Wallonië ook goed, dus ik wil zeker mijn best doen. En mocht het niet lukken, dan is dat het. Ik ben vooral heel blij dat ik hier nu ben en nog steeds doe wat ik leuk vind en wat ik goed kan. Ik denk wel dat ik erbij ga zijn.”

Waar kijk je?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

