“Beginnen in eigen huis levert altijd extra spanning op. Misschien nog wel meer voor de leiding dan voor de renners”, aldus Bol, die tijdens het aftellen naar de start op bekend terrein verblijft. “Het is best apart omdat we verblijven in onze eigen uitvalsbasis, waar we altijd samenkomen.”

“Er is iets minder besef dat er een grote ronde gaat beginnen”, vervolgt Bol, die ter voorbereiding de Ronde van Burgos reed en enkele korte uitslagen noteerde. “De moraal is hoog, de vorm in principe goed. Nu nog een goede dag uitzoeken. Maar ik heb geen idee welke.”

WAAR KIJK JE?

Vuelta a España La Vuelta | ‘Thuisrijder’ Bol voelt extra spanning in zoektocht naar juiste vlucht EEN UUR GELEDEN

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Pascal Ackermann wint in Madrid. Roglic wint de Vuelta 2020 08/11/2020 OM 16:47