Als het aan Jan Hermsen ligt, stoot Evenepoel meteen door naar het hoogst haalbare: "Ik zei voor de Tour de France al dat ik het zelfs al aandurfde om Evenepoel mee te nemen naar de Tour. Die voorzichtigheid mag nu echt wel overboord. Beter dan dit ga je de komende jaren niet krijgen. Je moet ook gewoon oogsten."

Zowel Jeroen Vanbelleghem als Bobbie Traksel hebben echter ernstige twijfels. Vooral de Belg vraagt zich af of de concurrentie in de Tour niet te heftig is: "Kan hij nu al Pogacar en Vingegaard aan?

Jan Hermsen denkt duidelijk van wel: "Hij heeft het afgelopen jaar zo indrukwekkend Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Hij fietst daar niet bij koekenbakkers weg, dat is echt een grote koers. Hij heeft een fantastische tijdrit en hij is wijzer geworden."

"In de Giro is het ook niet rustig. Tegenwoordig moet je toch niet te lang wachten en het duel aangaan. Hij is gewoon wereldklasse en dat soort renners wil je op het hoogste podium zien", aldus de commentator.

Eerst de Giro

Bobbie Traksel blijft echter voorstander van een rustig traject: "Dat zouden wij willen, maar is dat voor hem het beste? Dat denk ik dus niet. Ik ben het wat dat betreft eens met de mensen die zeggen dat je hem rustig moet brengen. Ze hebben zichzelf al zo vaak voorbijgelopen de afgelopen jaren. Ik ben het er 100 procent mee eens. Hij moet zich focussen op de Giro en het jaar erna maar eens kijken of de Tour een optie is."

"Je kan toch ook gewoon rustig doen. Je kan toch ook met top-10 en een etappezege tevreden zijn. Hoe gaat hij de Giro aanvallen? Moet hij die ook winnen? Dan kan je toch net zo goed naar de Tour", werpt Hermsen als laatste tegenargument op.

Vanbelleghem en Traksel zijn het daar echter in koor niet mee eens: "Rustig doen lukt niet meer, dan word je weer net zo afgeschreven als de vorige keer. Tuurlijk moet hij de Giro nu ook winnen. Als hij naar een grote ronde gaat, gaat hij om te winnen, maar de Tour is toch anders."

