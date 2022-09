Na de etappe werd duidelijk dat de wereldkampioen Alaphilippe zijn schouder heeft ontwricht. In het ziekenhuis in Spanje werden verder geen breuken geconstateerd. Het is nog onzeker of de Fransman het WK wielrennen in Wollongong gaat halen.

