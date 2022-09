De val van Roglic in de zestiende etappe maakte een eind aan de droom van vier achtereenvolgende zeges van La Vuelta. De Sloveen kwam in de sprint voor de etappezege in aanraking met Wright en knalde hard tegen het asfalt. Roglic leek volledig gedesillusioneerd en kwam hevig bloedend over de finish. De volgende ochtend werd duidelijk dat hij niet van start zou gaan in de zeventiende etappe. Een waar gemis voor de laatste dagen van La Vuelta 2022.

Tijdens de negentiende etappe, waarin Wright tweede werd achter Mads Pedersen, kwam Jumbo-Visma naar buiten met een aantal stevige uitspraken van Roglic en ploegbaas Richard Plugge. In dit statement wijzen ze Fred Wright aan als de oorzaak van de valpartij van Roglic en doelen ze op een groter probleem in het wielerpeloton: dat renners zelf de oorzaak zijn van vijftig procent van alle valpartijen.

Fred Wright

Kort na de negentiende etappe kwam Wright zelf met een aantal tweets waarin hij reageert: "Na de finish zat ik vol emoties van de race en toen ik eenmaal bij de bus was zag ik het statement van Jumbo..."

"Het was heel zwaar om te lezen en ik ben teleurgesteld", gaat Wright verder. "Ik denk dat het oneerlijk is. Het team en ik hebben naar wederom naar de beelden gekeken en ik geloof echt dat ik niks verkeerd deed."

"Primoz is een geweldige coureur. Hij werd steeds beter en vocht voor de rode trui in Madrid. Het was een groot verlies voor de race en ik begrijp dat hij teleurgesteld is. Ik ben er van overtuigd dat hij snel weer de dienst uit maakt in races. Hij was zo indrukwekkend de afgelopen drie dagen, ik voel met hem mee."

Pijnlijk

Niet alleen het verliezen van een mogelijke eindzege in de Vuelta maakt deze valpartij pijnlijk. Het feit dat de valpartij zo onverwacht was, en een aantal bomen op onhandige plekken, zorgden er voor dat de valpartij niet goed in beeld werd gebracht. Verschillende video's, opgenomen met mobieltjes, plakken het verhaal een beetje aan elkaar.

Dit is de meest duidelijke video van wat er gebeurde tijdens die valpartij. Als je deze ziet, kun je begrijpen dat de oorzaak van de valpartij misschien wat onduidelijk is voor sommigen.

Wordt vervolgd... Hopelijk

De reactie van Wright is hoogstwaarschijnlijk niet het laatste wat over dit incident gezegd gaat worden. Wie een beetje door de reacties leest op de berichtgeving en social media rondom de val van Roglic kan zien dat de publieke opinie redelijk afwijkt van het beeld dat Jumbo-Visma en Roglic lijken te hebben. Wat extra uitleg van de geel-zwarte ploeg wordt waarschijnlijk door iedereen verwelkomd.

