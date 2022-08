Daar stond hij dan, de trotse leider van het puntenklassement bovenop Pico Jano, terwijl een miezerige motregen op hem neer dwarrelde. Er waren geen collega's meer, geen fans, eigenlijk was er zelfs geen sprake van een ceremonie meer, toen Sam Bennett op het podium verscheen.

Het meest typerende was misschien wel dat zelfs een nieuwe groene trui ontbrak. Sam Bennett leek het allemaal niet te deren. De man die in het Nederlandse openingsweekend verrastte met twee zeges heeft opnieuw een lastige rit overleefd en is zo weer een dag dichter bij een volgende sprintkans.

