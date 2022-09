Evenepoel kende een ijzersterke drie weken in Spanje. De Belg pakte een grote voorsprong tijdens de tijdrit naar Alicante en kwam in de bergen niet meer in de problemen. De voorsprong op nummer twee Enric Mas was in Madrid uiteindelijk meer dan twee minuten.

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl geniet van de rode trui, maar wil het liefst alle drie de grote rondes op zijn naam schrijven. "Dit is de eerste grote ronde voor de ploeg, maar mijn droom is om ze allemaal te winnen."

Ad

WAAR KIJK JE?

Wielrennen WK Weg | Pogacar gaat na overwinning in Montréal voor de dubbel op WK - Sloveen rijdt ook tijdrit 6 UUR GELEDEN

De Vuelta is voorbij en dus kan de wielerliefhebber zich voorbereiden op het wereldkampioenschap in Wollongong. Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Vuelta a España La Vuelta | Evenepoel wil meer na Vuelta-winst - "Alle grote rondes winnen, dat is mijn droom" EEN UUR GELEDEN