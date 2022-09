De laatste etappe van de Vuelta is een circuit in Madrid. Wel moesten er nog wat kilometers verreden worden om het circuit te bereiken. Het peloton deed dit maar al te graag in een rustig tempo, lichtelijk feestvierend. Nadat de ploegenfoto's zijn genomen en de renners en ploegleiders elkaar hebben gefeliciteerd vormde het peloton een ware erehaag voor de Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde. De Vuelta is de laatste Grote Ronde van de twee veteranen.

Vervolgens was het een kwestie van wachten tot de sprint. Luke Plapp en Julius Johansen probeerde het nog wel op het lokale circuit. Het tweetal hield het verbazingwekkend lang vol en pas met twee kilometer te gaan werden ze echt teruggepakt. De sprint bleek alsnog onvermijdelijk.

Molano

UAE leek de perfecte lead-out te hebben. Juan Sebastián Molano kon extreem lang wachten met zijn sprint. De Colombiaan ging zelfs zo hard aan dat zijn kopman, Pascal Ackermann, niet over zijn ploegmaat heen wist te komen. Molano schrijft daardoor de 21e etappe van La Vuelta op zijn naam. Mads Pedersen werd tweede en Pascal Ackermann derde.

Klassement

Remco Evenepoel kwam de laatste rit zonder problemen door. De 22-jarige Belg is nu echt zeker van de eindzege van La Vuelta. Enric Mas is de nummer twee in het algemeen klassement op twee minuten en twee seconden. Juan Ayuso maakt het podium van het algemeen klassement compleet. De pas 19-jarige Spanjaard verbaast vriend en vijand met deze prachtige prestatie.

