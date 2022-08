De kopman van de ploeg is Giro-winnaar Jai Hindley. De Australiër krijgt in de bergen steun van Sergio Higuita, Emanuel Buchmann en Wilco Kelderman. De Nederlander is dus net als in de Giro d'Italia dit jaar niet de eerste kopman van de ploeg.

Kelderman werd in 2017 al eens vierde in Spanje en maakte vorig seizoen nog indruk met een vijfde plek in de Tour de France. De 31-jarige Nederlander is bezig aan zijn laatste seizoen in de groene kleuren van BORA-hansgrohe. Hij vertrekt volgend seizoen naar het Jumbo-Visma van Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

Beste lead-out van de wereld

Ook voor de andere Nederlander, Danny van Poppel, ligt een helpersrol in het verschiet. Bij de sprintetappes is de Ier Sam Bennett namelijk de vooruitgeschoven pion. Van Poppel moet de lead-out man worden in de sprinttrein, die vervolledigd wordt door Ryan Mullen en Jonas Koch.

Een rol als laatste man was ook afgelopen Tour de France het plan met de 29-jarige Van Poppel, maar toen besloot de ploegleiding op het laatste moment om Bennett thuis te laten. De Nederlandse sprinter kreeg toen de kans om voor eigen gewin te rijden en dat resulteerde onder andere in vier top 10-noteringen.

Eerder gaf Van Poppel aan zich juist volledig senang te voelen bij een lead-out rol. “Ik heb voor mezelf bedacht dat ik de beste lead-out van de wereld wil zijn”, vertelde hij toen.

De Vuelta a España begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in het centrum van Utrecht.

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

