En toen, misschien wel net toen hij zichzelf had verzoend met het kwijtraken van zijn trui, won hij ‘m gewoon opnieuw. Alaphilippe moest goed zijn best doen voor een geslaagde demarrage, maar toen hij eindelijk was ontsnapt, zag niemand hem meer terug. Juichend kwam hij in Leuven over de streep.

Ondanks alles was Alaphilippe tevreden over zijn eerste jaar in de kampioenstrui. Hij opende het seizoen met een tweede plaats in het klassement van de Tour de la Provence, waarna hij voor de derde keer de beste was tijdens de Waalse Pijl.

Alaphilippe won ook de eerste rit in de Tour de France en dus de gele trui, maar die verloor hij een dag later aan Mathieu van der Poel. Eventjes verruilde de Fransman de regenboogtrui voor het geel, maar in het vervolg van het seizoen reed hij weer in zijn vertrouwde kleuren.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Op deze manier verdubbele Alaphilippe zijn status als wereldkampioen 2 UUR GELEDEN

WK wielrennen | Alaphilippe is en blijft wereldkampioen na mooie solo

Verwachtingen

“Dit seizoen heeft veel van mij geëist, op verschillende vlakken. Zo probeerde ik er echt van te genieten dat ik de status had van wereldkampioen, terwijl ik tegelijkertijd goede prestaties van mezelf verlangde”, schreef Alaphilippe voor Cyclingnews

“Iedereen kijkt naar je, je kunt het voelen, en iedereen verwacht dat je wint, want je bent nu eenmaal de wereldkampioen. Ik moest het leren, maar heb het geaccepteerd; er bestaat een balans tussen genieten en het beste uit jezelf halen.”

Herinneringen

De Fransman dacht dat hij alle reden had om trots te zijn op de prestaties die hij als wereldkampioen heeft neergezet. “Als ik terugkijk op mijn seizoen, denk ik dat ik tevreden mag zijn. Ik heb er alles aan gedaan om mijn doelen te behalen, er te zijn voor mijn team en de trui eer te doen. Het was geweldig om de trui te dragen tijdens de klassiekers en deze zomer tijdens de Tour. Ik heb herinneringen gemaakt.”

“Als ik praat over druk, komt die druk niet altijd van de buitenwacht. Het gaat er meer om dat je met de regenboogtrui niet alleen maar een trui aantrekt, maar ook verantwoordelijkheid op je schouders legt. Ik wil altijd mijn kwaliteiten tonen en het verschil maken, terwijl ik ook nog altijd beter probeer te worden. Maar als je de regenboogtrui draagt, is het gewoon anders. Het is moeilijk uit te leggen, maar het komt erop neer dat je gewoon nog harder bent voor jezelf.”

WK wielrennen | Op deze manier verdubbele Alaphilippe zijn status als wereldkampioen

Eén keer donkerblauw

“Ik weet niet of er een bepaald moment uitspringt als de zwaarste beproeving voor mij als wereldkampioen, want ik wil vooral de mooie momenten herinneren. Het winnen van de Waalse Pijl was mooi, net als zegevieren tijdens de eerste etappe van de Tour. Het was mijn eerste zege na de geboorte van mijn zoon enkele dagen eerder, dat maakte het al helemaal speciaal.”

En toen? Toen werd Alaphilippe ‘gewoon’ opnieuw wereldkampioen. Het bleef bij één enkele koers in het donkerblauw van Frankrijk, want de regenboogtrui ging opnieuw mee naar huis. Alaphilippe was in Leuven de allerbeste. Opnieuw. Voor de tweede keer op rij.

Eén en al motivatie

“Het was al een droom om één keer wereldkampioen te worden. Maar het was ook zwaar. En emotioneel. Ik was één en al motivatie en mijn benen waren fantastisch. Daardoor redde ik het in de finale. Ik dacht aan mijn zoontje, terwijl de Belgische supporters mij verzochten om rustig aan te doen. Bepaald vriendelijk vroegen ze dat niet. Maar dat zorgde alleen maar voor extra motivatie.”

Wie weet lukt het Alaphilippe tijdens zijn tweede jaar als wereldkampioen wat beter om te genieten van de regenboogtrui. Zonder voorbehoud, zonder dubbele gevoelens. Hij is nu gewend aan de vele ogen die ook de komende twaalf maanden op hem worden gericht. Dat scheelt.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Teleurgestelde Van Aert reageert op niet waarmaken van favorietenrol 5 UUR GELEDEN