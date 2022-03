Wielrennen

De Strade Bianche kent geen prachtige historische verhalen vanuit het tijdperk voor de kleurentelevisie, zoals vele andere klassiekers. De koers is nog gloednieuw, maar wint elk jaar aan aanzien.



In 2007 stond de wedstrijd voor het eerst op het programma, toen nog onder de naam Monte Paschi Eroica. Tien jaar eerder was het evenement ontstaan voor wielrenners op klassieke fietsen die minstens dertig jaar oud moesten zijn.

Erelijst

Tijdens de eerste editie voor profrenners won de Rus Aleksandr Kolobnev. Er stond toen nog weinig prestige op het spel, maar dat veranderde snel. Een jaar later kreeg de erelijst met Fabio Cancellara een mooie toevoeging. De Zwitser won ook in 2012 en 2016.

In 2009 veranderde de organisatie de naam naar Montepaschi Strade Bianche. De toevoeging voor de huidige koersnaam slaat op de bank die de wedstrijd toen nog sponsorde. Vanaf 2012 is de Strade Bianche de officiële naam. Letterlijk vertaald betekent dit witte wegen, maar de Italianen noemen het grindwegen. Een combinatie van beiden zegt direct veel over het parcours!

In 2017 maakte de Strade Bianche voor het eerst deel uit van de World Tour. Sindsdien wonnen Michal Kwiatkowski, Tiesj Benoot, Julian Alaphilippe, Wout van Aert en vorig jaar Mathieu van der Poel.

Parcours

De start en finishplaats is Siena. De eindstreep ligt op de Piazza del Campo, maar hiervoor moet je eerst de laatste korte maar venijnige klim van gemiddeld 16 procent overwinnen. Op de inmiddels beroemde foto van vorig jaar waarop Van der Poel omhoog suisde, kun je pas echt zien hoe steil deze beklimming is!



Maar de Strade is natuurlijk veel meer dan die ene slotklim. Van de 184 kilometer is bijna één derde deel van de weg onverhard. Dat betekent stofhappen voor de deelnemers en prachtige beelden voor de televisiekijker. Tel daar meerdere hellingen bij op en je krijgt een koers om de vingers bij af te likken!

Favorieten

Hoewel hij vorig jaar 'slechts' zevende werd in Siena is Tadej Pogacar de logische favoriet . De 23-jarige Sloveen bewees met de winst in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije immers ook te kunnen domineren in het klassieke werk.

Tijdens de UAE Tour vorige week was hij een klasse beter dan de rest. Met Alessandro Covi en Davide Formolo aan zijn zijde heeft hij bovendien hele goede bliksemafleiders.

Julian Alaphilippe won drie jaar geleden op de Piazza del Campo. De wereldkampioen verkeert echter nog niet in zijn beste vorm. Hoewel hij vorige week tijdens de Drôme Classic vijfde werd, reden Guillaume Martin en Benoît Cosnefroy hem zomaar uit het wiel op de slotklim. Moet de Fransman zich zorgen maken of heeft hij verstoppertje gespeeld?

Ook Tom Pidcock zou als wereldkampioen veldrijden en olympisch kampioen op de mountainbike mooie dingen moeten kunnen laten zien in Toscane. Zijn resultaten van dit wegseizoen spreken nog niet echt tot de verbeelding, maar de Engelsman beheerst als geen ander de kunst van het pieken.

Vrouwen

Sinds 2015 is er ook een Strade Bianche voor vrouwen. Megan Guarnier was in dat jaar de eerste winnares.

De afgelopen vier jaar ging de winst steeds naar een Nederlandse. Anna van der Breggen won in 2018, daarna zegevierde Annemiek van Vleuten twee jaar op rij. Vorig jaar pakte Chantal van den Broek - Blaak de overwinning door op de slotklim weg te rijden bij medevluchter Elisa Longo Borghini.

De titelverdedigster is er ook zaterdag bij. Met Team SD Worx vormt ze samen met onder anderen Demi Vollering en Lotte Kopecky een sterk blok in een poging om Van Vleuten van haar derde overwinning in Siena weg te houden. De 39-jarige renster van Movistar won dit seizoen al de Ronde van Valencia en de Omloop het Nieuwsblad en is dus de logische topfavoriet.

Mogelijk dat ook Marianne Vos en Ellen van Dijk voor Nederlands succes kunnen zorgen. Longo Borghini heeft na haar tweede plaats vorig jaar nog iets recht te zetten. De Italiaanse won de gravelkoers in eigen land al in 2017.

Waar kijk je?



Zaterdag kun je vanaf 11.45 uur inschakelen op Eurosport 1 en discovery+ voor de Strade Bianche voor vrouwen. Vanaf 13.30 uur kun je kijken naar de editie voor mannen.

