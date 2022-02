Wielrennen

Het gebeurt steeds vaker dat wielrenners tijdens een training ondersteboven worden gereden of ernstig vallen. Zo klapte Bernal vorige week in Colombia tegen een bus. De renner van INEOS Grenadiers liep daarbij onder andere een gebroken ruggenwervel, dijbeen, knieschijf, ribben en een geperforeerde long op.

“De weg is meer een jungle dan een goede trainingsomgeving geworden”, zegt Trentin in gesprek met Cycling Weekly. “We moeten nog beter opletten tijdens het trainen. Elke dag dat je deur uitstapt om te gaan trainen, weet je niet hoe je thuiskomt. Het kan rechtop staand zijn, maar ook liggend in een ambulance.”

De drievoudig etappewinnaar in de Tour de France merkt dat de situatie elk jaar slechter wordt. “Er is veel verkeer en mensen zijn meer gestresst. Het is niet bij te houden hoe vaak een auto mij passeert en vervolgens direct rechtsaf slaat of vlak voor mij remt.”

Dealen

Trentin probeert er niet te veel bij stil te staan en doet ‘gewoon’ zijn werk. “Wanneer het altijd in je hoofd zit, kun je geen wielrenner zijn en kun je niet trainen. Rond Monaco, waar ik vaak train, is veel verkeer. Ik moet ermee dealen.”

De 32-jarige Italiaan maakt zich wel zorgen over de toekomst. “Ik heb twee kinderen en veel andere renners hebben ook kinderen. Er zijn er echter maar weinig die graag willen dat hun zoon of later wielrenner gaat worden. Dat is een slechte ontwikkeling.”

