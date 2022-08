In het statement staat dat "volgens de ontvangen informatie het Astana Qazaqstan-team werd geïnformeerd dat het, bij gebrek aan enige bevinding door de Spaanse autoriteiten of de UCI, niet in staat was de schorsing voort te zetten."

Ten slotte legt Astana's notitie uit dat het team "alle ontvangen informatie naar het International Testing Agency heeft gestuurd, dat namens de UCI verantwoordelijk is voor antidopingonderzoeken. Het team zal de situatie nauwlettend volgen en niet aarzelen om beslissende beslissingen te nemen ." actie afhankelijk van de evolutie van de situatie."

Miguel Ángel López voegt zich dus voorlopig weer bij het Astana Qazaqstan Team en keert terug naar zijn team om de Ronde van Burgos en later deze maand de ronde van Spanje te gaan rijden.

CONTROVERSIEEL VERLEDEN

De schorsing kwam nadat verschillende media meldden dat de Colombiaan werd onderzocht door de Spaanse politie vanwege een mogelijke connectie met de controversiële arts Marcos Maynar Mariño. De arts wordt momenteel onderzocht in een andere zaak voor drugshandel en witwassen.

In het verleden is Mariño ook betrokken geweest bij andere dopingzaken. In een zaak uit 2004 vond de politie in Spanje illegale dopingmiddelen in zijn huis, maar hij bleef ongestraft omdat hij beweerde dat deze alleen voor onderzoeksdoeleinden dienden.

Miguel Angel Lopez had dit jaar de Tour de France in zijn programma staan, maar een blessure weerhield hem ervan om aan de start te staan in Kopenhagen. Lopez won eerder één etappe in de Tour de France (2020) en drie in de Vuelta (2017 2x, 2021).

