Wielrennen

De renner van Israel-Premier Tech kampte dit jaar voor het eerst met een besmetting tijdens de Tour de France. Daardoor moest Froome noodgedwongen zijn geliefde ronde verlaten. Een langdurig herstel volgde, iets wat volgens de Brit vergelijkbaar was van herstellen na een zware val.

"Ik was gewoon niet in staat om terug fit te raken", legt Froome uit. "Ik had nooit echt het gevoel dat ik veel energie had op de fiets. Ik ging naar de Vuelta om mijn conditie terug op te bouwen, maar het ging maar niet vooruit."

Niet onderschatten

Froome waarschuwt andere renners dan ook voor de gevaren van het virus. Na zijn besmetting kampte de klimmer met 'rare' problemen rond zijn hart. Pericarditis - de ontsteking van een hartzakje - is namelijk een van de mogelijke gevolgen van een long covid-besmetting.

"Het heeft een heftige impact op het hart", benadrukt Froome. "Het is niet vergelijkbaar met een griepje, zoals veel mensen wel denken, zeker niet voor profwielrenners. Van degenen die ik heb gesproken uit het peloton zijn er een hoop die last hebben van de naweeën van corona."

Afwijkende hartslagen

"Renners voelen zich moe, komen niet op dezelfde energie-niveau's, hebben afwijkende hartslagen. Het is belangrijk dat we vanuit de ploeg de nodige medische checks hebben gehad, gewoon om te controleren of alles wel in orde is", vertelt hij.

Froome zit momenteel in Monaco om zich voor te bereiden op het nieuwe wielerseizoen. Deze week vertrekt hij naar Spanje om met zijn ploeg een trainingskamp af te werken. "Mijn lichaam voelt een stuk beter, alles werkt weer goed. Ik voel me veel energieker. Het voelt geweldig om weer te trainen", sluit de zevenvoudig grote ronde-winnaar af.

