Wielrennen

Het verhaal van Van der Poel is bekend. Zijn toch al zwakke rug kreeg een flinke klap te verwerken tijdens een val bij het mountainbiken op de Olympische Spelen. Sindsdien bleef hij kwakkelen en kreeg hij er ook nog eens een knieblessure bij.



Van der Poel werkte hard om op tijd fit te zijn voor het WK in de cross, maar slaagde daar niet in. In december eindigde hij nog als tweede achter Wout van Aert in Dendermonde, maar in Heusden-Zolder werd de Nederlander al snel op achterstand gereden. Drie ronden voor het einde stapte de renner af.

Zijn rug was een te grote belemmering. Pas wanneer hij in het dagelijks leven geen pijn meer had, zou hij weer op de fiets stappen.

Fietsen is niet trainen

De afgelopen weken kwamen er weer wat positieve berichten over Van der Poel naar buiten. Hij zou in de Spaanse zon werken aan zijn terugkeer. Maar, zo benadrukte vader Adrie tegenover Wieler Revue. "Hij is aan het fietsen, niet aan het trainen."



Inmiddels lopen de kilometeraantallen weer op en is het wachten op groen licht over zijn eerste deelname. Waar iedereen een koersnaam van een klassieker zou verwachten, komen journalisten nu met de Giro d'Italia op de proppen.

Gonzend gerucht

La Gazzetta dello Sport tekent op dat een deelname van Van der Poel een serieuze optie is. Een gerucht dat zou gonzen in de UAE Tour. In dat geval moet de Nederlander koersklaar zijn op vrijdag 6 mei, wanneer het peloton vertrekt vanuit Hongarije.

Het lijkt nu nog onwaarschijnlijk, zeker omdat Van der Poel ook zijn zinnen heeft gezet op deelname aan de Tour de France en mountainbike-ambities heeft. Aan de andere kant, het blijft natuurlijk Mathieu van der Poel. Een onverwachte wending is altijd mogelijk.

Wanneer de grote voorjaarsklassiekers te vroeg komen, is de Giro een prachtig alternatief. De eerste etappe is er direct één die Van der Poel zou kunnen liggen. Wellicht droomt hij dus al van het roze. En geel heeft hij al. Dus waarom niet?!

