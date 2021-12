Wielrennen

Het is voor het eerst dat Hans Anders zichtbaar is in het profpeloton. Daarnaast zijn ook de logo’s van de nieuwe sponsoren Aqua Step, LV Logistics, Nalini en YouFone toegevoegd op het tenue.

Nederlandse proflicentie

De wielerploeg maakte woensdag al bekend dat het weer uitkomt op een Nederlandse proflicentie. Dit heeft alles te maken met de afkomst van DSM. Het Nederlandse chemie- en biotechbedrijf is sinds dit jaar de hoofdsponsor van de ploeg. DSM nam het stokje over van Sunweb dat zich terugtrok vanwege de coronacrisis.

In 2015 was de wielerploeg, toen onder de naam Giant-Alpecin, juist overgestapt van Nederland naar Duitsland. Dit kwam door de sponsoring van het van origine Duitse Alpecin. Het management van Team DSM laat weten dat de officiële nationaliteit niet meer is dan een vlaggetje en de ploeg net als voorgaande jaren internationaal blijft opereren.

Twee Nederlandse ploegen

Met Team DSM heeft Nederland officieel weer twee wielerploegen in de World Tour. Ook Jumbo-Visma is komend jaar actief op het hoogste profniveau.

