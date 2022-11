Het afgelopen seizoen veranderde Remco Evenepoel alles wat hij aanraakte in goud. Hij won de Vuelta en het WK en pakte ook de zege in onder andere Luik-Bastenaken-Luik. Dit is naast zijn talent te verklaren in zijn karakter, vindt Lodewyck.

La Vuelta | Belg wint na 44 jaar weer grote ronde - Evenepoel in tranen aan de finish

In het magazine Ride gaat hij uitgebreid in op zijn pupil. "Ik zie overeenkomsten met Armstrong. Los van alles wat er in het verleden met hem mis is gegaan, was Lance ook iemand die nooit genoeg kon winnen. Als hij ergens aan de start stond, dan wilde hij de beste zijn. Remco heeft dat altijd willen winnen ook."

Als voorbeeld noemt Lodewyck de slotdag van de Vuelta. In plaats van het genieten van zijn succes, was Evenepoel al bezig met het volgende doel. "Hij begon in Madrid al met ons over het WK in Wollongong te praten. Het is nooit genoeg. Dat geeft ook aan dat hij altijd gedreven is om de beste te zijn en koersen te winnen."

WK wielrennen | Favoriet Evenepoel maakt het waar en wint als eerste de dubbel Vuelta - WK

Evenepoel is niet klein te krijgen. Kritiek pakt hij immers op als motivatie. Ook een eigenschap van Armstrong, herinnert Lodewyck zich. "Lance was een killer. Als je tegen zijn schenen schopte, dan trapte hij tien keer harder terug."

"Meestal deed hij dat op de fiets, maar soms ook verbaal. Die killersmentaliteit heeft Remco ook, door te antwoorden op de fiets. Remco is in zijn antwoorden wel een stuk diplomatieker."

La Vuelta | Evenepoel reageert op criticasters - “Heb mijn pedalen laten spreken na kritiek"

