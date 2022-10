Wielrennen

Bij de zware valpartij in Frankrijk brak Valgren zijn bekken en liep hij een ontwrichte heup en een vervelende knieblessure op. De opleidingsploeg van de Amerikanen, EF Education-Nippo Development rijdt op het continentale niveau, twee niveau's onder de World Tour.

De oud-winnaar van de Amstel Gold Race zag na de val in juni zijn hele seizoen in duigen vallen. Valgren werd in de tweede etappe van zijn later fatale Route d'Occitanie nog tweede achter Roger Adrià.

Tussen de jonkies kan Valgren zijn seizoen zonder druk rustig opbouwen, maar wanneer hij is hersteld kan hij direct terug worden overgeheveld naar de World Tour-ploeg, bovendien kunnen renners uit het opleidingsteam ook altijd worden ingezet bij koersen van de profploeg.

Hoopvol

Wanneer de heuvelspecialist weer terug op zijn oude niveau komt, durft Valgren niet zo goed te zeggen. "Dat is lastig te zegggen, maar ik ben in goede dagen. Ik werk heel hard dus vroeg of laat keer ik terug", sprak de dertigjarige Deen hoopvol op de ploegsite

"Ik hou van het fietsen en ik doe er alles aan om terug te keren, ik wil mijn carrière zeker niet eindigen met een blessure."

