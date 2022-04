Wielrennen

Aart Vierhouten, ploegleider van UAE Team Emirates, zegt dat de tweede kasseienstrook van Eswars naar Paillencourt levensgevaarlijk is. De strook is 1600 meter lang en loopt licht naar beneden. "Zoiets hoort in geen enkele wedstrijd thuis", zo zei Vierhouten tegen Sporza

Vierhouten is niet tegen Kasseienritten op zich, maar het moet wel veilig: "Van mij mag dit er best inzitten. Dit is de Tour en ze zeggen vaak dat een Tour-renner veelzijdig moet zijn. Dan mag zo'n rit erin."

Ad

Veiligheid

Ronde van Vlaanderen Ronde van Vlaanderen | Bottas gespot langs parcours om vriendin Cromwell te fotograferen EEN UUR GELEDEN

Volgens Vierhouten moet hierbij wel rekening worden gehouden met de veiligheid van de renners en dat gebeurt nu niet. "Gekkenwerk is het om tegen de 65 kilometer per uur naar beneden duiken op kasseien in de hectiek van de Tour. Ik ben verbaasd. Die had ik nooit in het parcours opgenomen als ik de organisator was."

Vierhouten legt uit waar het gevaar volgens hem vooral in schuilt. "De kasseienstrook loopt naar beneden. Er zijn geen uitwijkmogelijkheden links en rechts van de strook. Dat staat haaks op de veiligheid waar de laatste tijd zo op gehamerd wordt. Ik begrijp niet waarom deze strook op het parcours ligt. Je gaat er enkel maar gevaren mee opzoeken."

4 jaar geleden ook in de Tour

Het is niet de eerste keer dat deze strook onderdeel uitmaakt van La Grande Boucle. Vier jaar geleden was het John Degenkolb die de kasseien het best wist te verteren en de etappe won. Volgens Vierhouten waren het met name de weersomstandigheden die destijds zorgden dat het niet op een drama uitliep.

"Gelukkig was het toen droog. Bij regen is het al helemaal onverantwoord om de renners over die dalende kasseienweg te laten denderen." Dat de kasseienstrook relatief vroeg in het parcours zit, maakt het volgens Vierhouten extra gevaarlijk: "Op de laatste kasseienstroken zal er misschien een groep van veertig renners samen rijden, maar op die eerste stroken vlam je daar met een het peloton overheen. Levensgevaarlijk is het."

Waar kijk je?

Eurosport is de home of cycling. De grote rondes, de klassiekers en de koersen van een week zijn allemaal te zien op Eurosport. Of stream reclamevrij via discovery+.

Wielrennen Wielrennen | Pogacar pakt meeste UCI-punten ooit gemeten over laatste 52 weken 2 UUR GELEDEN