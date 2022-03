Toen Van der Poel eenmaal zijn twee gewenste medailles op zak had, zette hij definitief Nog voordat hij in Peking ook maar één schaats op het ijs had gezet, zinspeelde Van der Poel al op een afscheid. Al was het een beetje cryptisch. "Wanneer je bovenop een berg staat, kun je daar blijven staan en van het uitzicht genieten. Maar je kunt ook een andere berg beklimmen om te bekijken of het daar bovenop ook mooi is."Toen Van der Poel eenmaal zijn twee gewenste medailles op zak had, zette hij definitief een streep door zijn schaatscarrière. Hij gooide nog even snel al zijn trainingsschema's online, bezorgde Patrick Roest een extra trauma door ook de wereldtitel allround voor zijn neus weg te kapen en gooide daarna de deur voor altijd achter zich dicht. De schaatswereld liet hij verbijsterd achter.

Beijing 2022 | Van der Poel verwijst met wereldrecord Roest naar het zilver op de 10000 meter

Eigenzinnig multitalent

Zo’n eigenzinnig multitalent als het gaat om duursporten, moet meer kunnen dan alleen schaatsen, denken ze bij Jumbo-Visma. De wielerploeg wel te verstaan. Zij zouden al voorzichtig hebben geïnformeerd naar de diensten van de Zweed.



Niet zo gek gedacht, want in zijn trainingsschema's gaf hij aan regelmatig uren achter elkaar te kunnen hardlopen of fietsen. Zo ging hij vorig jaar na een 5 kilometerwedstrijd in Heerenveen hardlopend naar zijn hotel, een route van ongeveer 24 kilometer. Ook maakte hij tussen zijn schaatstrainingen door lange tochten op de racefiets.

Testen

Van der Poel moet eerst een test ondergaan om te bekijken wat zijn mogelijkheden zijn in de wielerwereld. Bij goede waarden wil Jumbo-Visma maar al te graag de schaatser omturnen tot een wielrenner. Een proces waar ze goede ervaringen mee hebben, want ook Primoz Roglic heeft een verleden als wintersporter. Hij kwam binnen als talentvolle schansspringer en veroverde daarna de wielerwereld.



En wat te denken van mountainbiker Milan Vader en roeister Amber Kraak? Ook zij vonden dit seizoen onderdak bij Jumbo-Visma. En aangezien de succesvolle ploeg ook een schaatsteam heeft, is de link en het contact met Van der Poel snel gelegd!

Beijing 2022 | "Ik voel dat Nils andere dingen wil doen" - Trainer vd Poel over toekomst pupil

EF Education-EasyPost

Ook EF Education-EasyPost wil Van der Poel graag testen en eventueel een contract aanbieden. De Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters denkt graag ‘out of the box’ en daar past het inlijven van een schaatser natuurlijk bij. Aangezien hoofdsponsor EF Education First van oorsprong Zweeds is, lijkt deze ploeg ook een serieuze gegadigde.



Nu is het natuurlijk de vraag wat Van der Poel zelf wil. Ziet hij het zitten om na de schaatswereld ook het wielerpeloton op zijn kop te zetten? En moeten wij ons als Nederlanders dan zorgen maken dat hij na onze schaatsers ook zijn snelle naamgenoot op de fiets gaat dwarszitten?

Leger

Voorlopig moeten we afwachten. Tijdens de persconferentie waarin Van der Poel zijn afscheid als schaatser aankondigde, liet hij doorschemeren dat hij ook het leger wil dienen wanneer het nodig is. Om daar aan toe te voegen dat hij wel uit de voeten kan met een machinegeweer. Eén ding is zeker, met Van der Poel is het nooit saai. Zijn verhaal kan elke keer weer alle kanten op!

WAAR KIJK JE?



