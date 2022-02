Wielrennen

Wolven jagen in roedels en dat doen de renners van Quickstep-Alpha Vinyl ook. Waar andere teams vaak een speerpunt hebben, kan Lefevere vaak meerdere troeven uitspelen. Wat begon als een onderling grapje is verworden tot een identiteit van de gehele ploeg.

HOLM

Naar eigen zeggen was Brian Holm de bedenker van de bijnaam. Het was een verwijzing naar een jeugdbende in Kopenhagen, de geboorteplaats van de Deense oud-coureur. De dominantie van de ploeg deed hem denken aan de manier waarop de bendeleden de straten bestierden.

Holm begon de term te gebruiken in interne mails en de naam sloeg aan bij de renners. Tegenwoordig wijst een logo op de tenues en de teambus naar de bijnaam en is het idee van samen winnen een belangrijk onderdeel van de ploegs DNA geworden.

Als dank voor het harde werken schonk kopman Julian Alaphilippe zijn ploegmaten een duur horloge. Op het begeleidende briefje verwees hij naar het teamgevoel: "Wolven jagen nooit alleen, ze zijn pas onoverwinnelijk als ze een groep vormen."

THE WOLFPACK IN 2022

The Wolfpack is al jaren de ploeg die met de meeste zeges aan de haal gaat en ook dit seizoen zijn ze weer goed begonnen. Mark Cavendish en Fabio Jakobsen mochten beiden al meermaals juichen, terwijl Remco Evenepoel nog maar eens zijn talent etaleerde in de Ronde van Algarve.

Hoewel Quickstep niet geheel fris en fruitig aan de aftrap van het voorjaar verschijnt, blijft het ongetwijfeld kwaad kersen eten met de blauwe formatie. Yves Lampaert en Florian Sénéchal zijn in de Omloop minstens goede oustiders, terwijl Jakobsen een van de te kloppen mannen is in Kuurne-Brussel-Kuurne.

