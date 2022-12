Het trio steden heeft een bid ingediend bij het IOC en doet daarmee een gooi naar organisatie van de Winterspelen in 2030. Die organisatie is voor Salt Lake City (2002), Sapporo (1972) en Vancouver (2010) bepaald niet nieuw, maar er zijn inmiddels nieuwe facetten om rekening mee te houden en in de toekomst al helemaal.

De opwarming van de aarde is zo’n facet en door te opteren voor uitstel koopt de selectiecommissie van het IOC meer tijd om ingediende voorstellen van steden te beoordelen en te overleggen met experts, in de hoop verduurzaming te kunnen garanderen bij een belangrijk evenement als de Winterspelen.

Alpineskiën ondervindt hinder

Het IOC wil in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde voor onder meer de duurzame wintersport. Nu al is duidelijk dat de elementen soms zorgen voor afgelaste wedstrijden. De alpineskiërs kwamen deze winter nog maar nauwelijks in actie vanwege te weinig sneeuw of warmte.

Alle opties liggen op tafel bij het IOC. Zo wordt er hardop over nagedacht om de Winterspelen tussen diverse steden en/of regio’s te laten roteren. Ook moeten de kandidaat-steden aantonen dat ze op hun locatie over een periode van tien jaar temperaturen onder nul graden Celsius kunnen garanderen.

Milaan 2026

Hoewel er nu sprake is van uitstel, zou het zomaar kunnen dat in 2023 wordt besloten om de organisatie van zowel de Winterspelen in 2030 als 2034 toe te wijzen. De Winterspelen van 2026 zijn al toegewezen en wel aan Milaan, wat in de praktijk soms neerkomt op wintersportoord Cortina d’Ampezzo.

De al toegewezen Zomerspelen van 2028 en 2032 vinden plaats in Los Angeles en Brisbane.

