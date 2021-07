Bij het worstelen staan er in Tokio achttien gouden medailles op het spel. Twaalf bij de mannen en zes bij de vrouwen. De mannen komen uit in twee stijlen: De Grieks-Romeinse en de vrije stijl. Het vrouwentoernooi bestaat alleen uit een wedstrijd in de vrije stijl. Ondanks de lange historie van de sport won nog nooit een Nederlander een medaille. Jessica Blaszka die in 2016 nog meedeed, kwalificeerde zich niet voor deze Spelen. Zo doet er geen Nederlandse worstelaar mee aan de Olympische Spelen in Tokio.

Wat: Worstelen

Waar: Makuhari Messe

Wanneer: Series 30 juli. Halve finale & finale 31 juli (NL-tijd)

Favorieten: Risaoko Kawai, Fumita Kenichiro, Roman Vlasov, Abdulrashid Sadulaev

Het grootste verschil tussen de vrije stijl en Grieks-Romeinse stijl is dat atleten in de vrije stijl hun hele lichaam mogen gebruiken om een tegenstander naar de grond te werken. In de Grieks-Romeinse stijl gebruiken de atleten alleen hun bovenlichaam. Een worstelaar wint een wedstrijd door zijn of haar tegenstander te vloeren. Dit is als beide schouders van de tegenstander één seconde lang de mat raken. Ook kan een sporter een worstelwedstrijd winnen met punten. Punten krijgt een sporter door de tegenstander buiten de mat naar de grond te werken. Een worstelwedstrijd heeft drie periodes van twee minuten.

Japanners mogen veel verwachten van hun landgenoten bij het worstelen. Vooral de Japanse vrouwen zijn zeer dominant. De beste vrouwelijke worstelaar aller tijden, Kaori Icho, doet alleen niet mee. Icho werd tien maal wereld- en vier maal olympisch kampioen. Risaoko Kawai volgt haar in haar klasse tot 57 kilogram op. Ook Kawai werd al drie keer wereldkampioen. Bij de mannen is Fumita Kenichiro de grote hoop voor de Japanners. De wereldkampioen van 2017 en 2019 wil voor het gastland een gouden medaille winnen.

Ook de Russen, die vanwege een schorsing door het IOC niet uitkomen voor hun land, maar voor het Russisch Olympisch Comité, hebben medaillekansen. Roman Vlasov en Davit Chakvetadze gaan als favoriet in hun categorie naar Tokio. Abdulrashid Sadulaev, met als bijnaam 'de Russische tank', won in Rio een gouden medaille in de vrije stijl tot 86 kilogram. In Tokio komt hij uit in de klasse tot 97 kilogram. In deze klasse won hij de afgelopen jaren alles wat er te winnen viel.

Abdulrashid Sadulaev (blauw) Foto: Getty Images

Schema finales (Nederlandse tijd)

Maandag 2 augustus 12:55 uur: Mannen Grieks-Romeins 60 kg

Maandag 2 augustus 13:30 uur: Mannen Grieks-Romeins 130 kg

Maandag 2 augustus 14:20 uur: Vrouwen vrije stijl 76 kg

Dinsdag 3 augustus 12:55 uur: Mannen Grieks-Romeins 77 kg

Dinsdag 3 augustus 13:30 uur: Mannen Grieks-Romeins 97 kg

Dinsdag 3 augustus 14:20 uur: Vrouwen vrije stijl 68 kg

Woensdag 4 augustus 12:55 uur: Mannen Grieks-Romeins 67 kg

Woensdag 4 augustus 13:30 uur: Mannen Grieks-Romeins 87 kg

Woensdag 4 augustus 14:20 uur: Vrouwen vrije stijl 62 kg

Donderdag 5 augustus 12:55 uur: Mannen vrije stijl 57 kg

Donderdag 5 augustus 13:30 uur: Mannen vrije stijl 86 kg

Donderdag 5 augustus 14:20 uur: Vrouwen vrije stijl 57 kg

Vrijdag 6 augustus 12:55 uur: Mannen vrije stijl 74 kg

Vrijdag 6 augustus 13:30 uur: Mannen vrije stijl 125 kg

Vrijdag 6 augustus 14:20 uur: Vrouwen vrije stijl 53 kg

Zaterdag 7 augustus 12:55 uur: Mannen vrije stijl 65 kg

Zaterdag 7 augustus 13:30 uur: Mannen vrije stijl 97 kg

Zaterdag 7 augustus 14:20 uur: Vrouwen vrije stijl 50 kg

