Dat lukte dan ook niet iedereen. Het ging zelfs tot twee keer toe mis. Niet dat er sprake was van enorme crashes of ongelooflijke schade aan de auto’s, maar er werden links en rechts wat tikjes uitgedeeld en enkele coureurs moesten uitwijkende actie ondernemen.

Ook Tom Coronel ging een keertje linksaf om de problemen heen in plaats van rechtsaf de ideale lijn te volgen. Er zat voor de coureur van Audi weinig anders op in Tsjechië. Coronel eindigde beide races in de punten en dat was in het algemeen klassement alweer eventjes geleden, dus hij kan terugkijken op best een aardig weekend.

WTCR | Startveld komt ook in race twee niet ongeschonden door eerste bocht

Most WTCR | Startveld komt ook in race twee niet ongeschonden door eerste bocht EEN UUR GELEDEN

Coronel WTCR Trophy

Yann Ehrlacher heeft voorlopig de beste papieren in de strijd om het kampioenschap, maar er is nog niets beslist. Met nog drie races te gaan, koestert Ehrlacher een voorsprong van twintig punten en iets meer op een groepje achtervolgers.

Coronel op zijn beurt is nog volop in de race voor de WTCR Trophy. Dit is het klassement voor coureurs zonder fabriekssteun. Coronel heeft twee punten minder dan Gilles Magnus.

Most WTCR | Startveld heeft tijdens eerste race problemen in de eerste bocht EEN UUR GELEDEN