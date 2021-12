Het incident deed zich voor in de haven van Sydney, waar deze prestigieuze zeilwedstrijd van start ging. Je zou deze wedstrijd voor catamarans kunnen beschouwen als de Formule 1 op het water, al is het maar omdat de wedstrijden worden gevaren onder de noemer Grand Prix en er snelheden worden bereikt van omgerekend zo'n 95 kilometer per uur.

Net als in de Formule 1 gaat het ook in de Sail Grand Prix wel eens mis. En goed ook. Dit demonstreerden Groot-Brittannië en Japan. De Japanners werden compleet verrast door de Britse boot en de botsing had een stuk slechter kunnen aflopen.

Ad

Strafpunten

Zeilen SailGP | Heftige aanvaring tussen catamarans van Groot-Brittannië en Japan 2 UUR GELEDEN

De Britten verloren plotseling de controle over hun boot en dat had met name voor Japan slecht kunnen aflopen, maar het bleef gelukkig bij een pak materiële schade. De overige gevolgen waren wel groot, omdat beide boten niet konden deelnemen aan de wedstrijd.

Zo had Japan bijvoorbeeld goede hoop om zich te kwalificeren voor de grote finale, maar die hoop vervloog uiteraard door de botsing. In hoeverre Groot-Brittannië wordt bestraft na een eerste lading strafpunten moet nog blijken.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Bekijk hier de gouden race van de baansprinters 03/08/2021 OM 09:29