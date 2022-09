De Ocean Race is een van de heftigste sportwedstrijden ter wereld. In een half jaar zeilen de teams de wereld rond. Het team dat na zeven etappes de sterkste is, wint de wedstrijd.

De vorige editie van de Ocean Race was in 2017-2018. Toen won de Chinese Dongfeng boot. De winnaar had ook een Nederlands tintje. Carolijn Brouwer was onderdeel van dit winnende team.

Route

De nieuwste editie van de Ocean Race heeft een stuk minder etappes dan voorgaande edities. De edities van 2017-2018 had tien legs en de editie daarvoor had er negen. De 2023-versie kent zeven etappes.

Alicante (Spanje) - Kaapverdië

Kaapverdië - Kaapstad (Zuid-Afrika)

Kaapstad - Itajaí (Brazilië)

Itajaí - Newport (Verenigde Staten)

Newport - Århus (Denemarken)

Århus - Den Haag

Den Haag - Genua (Italië)

De langste leg is die van Kaapstad naar Itajaí. De boten reizen niet via de Atlantische Oceaan, maar nemen de route langs het zuiden van Afrika, Australië en Zuid-Amerika. Drie kapen worden die etappe geslecht. Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin en Kaap Hoorn.

Hoe win je?

De finishpositie na een etappe bepaalt hoeveel punten een team krijgt. De winnaar krijgt de meeste punten. De boot die na de laatste leg de meeste punten heeft, wint de Ocean Race. Als het in Genua een gelijkspel is dan gaat een tiebreaker gelden. De teams doen bij verschillende havens een korte race, een 'in-port-race'. De beste in deze havenwedstrijden wint bij een gelijkspel.

Welke teams doen mee?

Tot zover hebben vijf teams hun deelname bevestigd, deze team doen mee in de IMOCA-klasse:

Guyot Environnement - Team Europe (Frankrijk)

11th Hour Racing Team (Verenigde Staten)

Biotherm Racing (Frankrijk)

Team Malizia (Duitsland)

Holcim - PRB (Frankrijk)

Welke Nederlanders doen mee?

Tot zover zijn er nog geen Nederlandse zeilers bevestigd die meedoen. Het Nederlandse Watersportverbond liet eerder dit jaar wel weten dat er een Nederlandse boot mee zou doen aan de Ocean Race in de VO65-klasse. Het team zou gaan meedoen onder de naam Sailing Team Nextgen. Ook Carolijn Brouwer zou onderdeel van het team zijn. Een gebrek aan sponsorgeld zorgt ervoor dat het team nog niet bevestigd is voor de volgende editie.

Waar te zien?

De race zal voor grote delen live te zien zijn op Eurosport. Ook op ons digitale kanaal discovery+ wordt de race live en on-demand uitgezonden. Richard Brisius, voorzitter van de Ocean Race, kijkt uit naar de samenwerking met Warner Bros. Discovery. “Het is voor het eerst dat we een officiële uitzender hebben. Door WBD kunnen we ons publiek vergroten en nieuwe achterbannen aanspreken. We willen verhalen maken en vertellen die onze sport uniek maken.”

