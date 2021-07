Zwemmen is traditiegetrouw een van de belangrijkste sporten op de Olympische Spelen. In Tokio is een recordaantal van 37 gouden medailles te winnen in het Tokyo Aquatic Centre. De Nederlandse mannenzwemploeg maakt kans om voor het eerst sinds 2004 weer een medaille te halen in het langebaanzwemmen. In tegenstelling tot andere Spelen vinden de finales van het langebaanzwemmen plaats in de Japanse ochtend, de Nederlandse nacht. Met Eurosport en discovery+ sport hoef je geen moment sport en geen moment slaap te missen aangezien elke minuut zowel live als on demand te bekijken is.

Wat: Zwemmen

Waar: Tokyo Aquatics Centre

Wanneer: 24 – 31 juli (03:30 – 05:30 uur finales 12:00-13:30 uur heats)

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Thom de Boer, Arno Kamminga, Nyls Korstanje, Arjan Knipping en 4x100 meter vrije slag estafetteploeg

Favorieten: Caeleb Dressel, Adam Peaty, Kristof Milak, Kliment Kolesnikov

De Nederlandse ploeg

De Nederlandse zwemploeg bestaat in Tokio volledig uit debutanten. Geen enkele zwemmer was er vijf jaar geleden bij in Rio 2016. Jesse Puts en Thom de Boer komen uit op de kortste afstand, de 50 meter vrije slag. Dat de 29-jarige De Boer zich wist te kwalificeren mag een verrassing heten. De zwemmer bereikte voor 2020 nog nooit een groot eindtoernooi totdat hij zich in 2021 plaatste voor Europese Kampioenschappen in Boedapest. Op dit toernooi bereikte hij verrassend de vierde plaats op de 50 meter vrije slag. Zijn leven als Olympisch zwemmer combineert hij met een full-time baan als financieel analist. De Boer is in vorm want drie weken voor de Spelen zwom hij drie nationale records.

Nyls Korstanje en Arjan Knipping komen respectievelijk uit op de 100 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag. Zij gaan beiden niet naar Tokio als medaillefavorieten. Arno Kamminga gaat dat zeker wel. De 25-jarige Kamminga zwom in april 2021 voor het eerst onder de voor schoolslagspecialisten magische grens van 58 seconden (57,90). Hij is daarmee de snelste man ooit achter het Britse schoolslagfenomeen Adam Peaty. Achter hem werd Kamminga ook tweede op de 100 meter school op het EK zwemmen in 2021. Op de Olympische Spelen hoopt hij Peaty uit te kunnen dagen.

Naast de individuele startplekken heeft de zwemploeg ook een plek bemachtigd op de 4 x100 vrij estafette voor mannen. Samen met twee vrouwen starten waarschijnlijk Arno Kamminga (school) en Nyls Korstanje (vlinder) op de gemengde 4x100 meter wisselslag estafette, die voor de eerste keer op het Olympische programma staat.

Arno Kamminga Foto: Getty Images

De buitenlandse concurrenten

De grote internationale naam in het zwemmen is al jaren lang de Brit Adam Peaty. Hij was de eerste man die op de 100 meter schoolslag onder de 58 en 57 seconden zwom. De 20 snelste tijden ooit op de 100 meter schoolslag zijn gezwommen door de Brit.

Een andere man om in de gaten te houden is de Amerikaan Caeleb Dressel. Hij kwam weer van de Wereldkampioenschappen in 2019 met zes gouden medailles, waaronder vier keer goud op individuele nummers. Hij komt in Tokio uit op de zowel de vrije slag (50 en 100 meter) en de vlinderslag (100 meter). Samen met zijn landgenoten is hij kanshebber voor de medailles op de estafettes. Dressel maakt een grote kans om de man te worden die de meeste medailles wint deze Spelen. Ook de jonge Hongaar Kristof Milak (21) is een man om in de gaten te houden. Hij is de houder van het wereldrecord op de 200 meter vlinderslag en wist op de Europese Kampioenschappen in 2021 in eigen land goud te winnen op zowel de 100 en 200 meter vlinderslag.

