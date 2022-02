Beijing 2022 | Matthias Mayer prolongeert olympische super-G titel

Mayer moest in de startsector tijd toegeven op Aamodt Kilde, maar pakte een voorsprong in het finishgedeelte. Later wurmde Ryan Cochran-Siegle zich nog tussen Mayer en Aamodt Kilde op de tweede plaats, op slechts vier honderdste van een seconde van Mayer. Aamodt Kilde werd derde.

Geen prijs voor Kriechmayer, Feuz en Odermatt

Als we verder kijken dan alleen het huidige seizoen was ook Oostenrijker Vincent Kriechmayer iemand om rekening mee te houden. Hij won namelijk zowel het laatste World Cup-klassement als het WK in 2021. Hij kwam echter niet aan de tijd van Aamodt Kilde, toen nog de snelste, en zakte uiteindelijk naar de vijfde plek.

Beat Feuz werd een dag eerder nog olympisch kampioen op de afdaling, maar mistte op de super-G na twintig seconden een poortje en kan dus geen twee dagen op rij feest vieren.

Er werden dit seizoen vijf World Cups op de super-G georganiseerd en op basis van de resultaten was er een grote favoriet: de Noor Aleksander Aamodt Kilde (drie zeges). Hij moet zich tevredenstellen met de bronzen medaille op de Spelen nu. Ook de Zwitser Marco Odermatt zegevierde tweemaal op de World Cups. Odermatt noteerde echter een ‘did not finish’.

